Трое мошенников из Воронежа подбрасывали деньги липецким пенсионерам

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:28:47+03:00

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В Липецке задержали банду бродячих аферистов из Воронежа. Сначала в отдел полиции №3 обратилась 66-летняя пенсионерка. Женщина поведала, что на улице к ней подошла незнакомка, которая якобы нашла на дороге 30 000 рублей. Женщина предложила разделить находку пополам и пенсионерка растерялась.

Но на месте быстро материализовался «хозяин» денег и потребовал у пожилой женщины показать кошелек. Чужие деньги она взять не успела, но свой кошелек показала, как доказательство, что ничего не брала. Мужчина пересчитал купюры и вернул. Только дома пенсионерка заметила, что у нее из кошелька пропали все деньги. Она уверена, что купюры вытащил тот мужчина, пока сообщница отвлекала жертву.

Вскоре аналогичное заявление поступило от 77-летней липчанки в отдел №2. Пенсионерка лишилась 10 000 рублей по той же схеме. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 – мошенничество. Аферистов оперативно вычислили и задержали. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, им оказались трое жителей Воронежа 33, 49 и 52 лет. Последних двух взяли под стражу. Теперь полиция проверяет, кого еще они успели обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU