В Липецке тренер по шахматам отправил в реанимацию дзюдоиста за силовой прием

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:40:22+03:00

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В Липецке потасовка между представителями олимпийского и интеллектуального видов спорта обернулась уголовным делом. Все случилось в баре на проспекте Победы, куда зашли дзюдоист и тренер по шахматам. Между спортсменами, которые выпивали в одной компании, неожиданно начался конфликт.

Как следует из материалов уголовного дела, 34-летний дзюдоист повалил шахматиста на пол и, применив захват, сдавил шею рукой. В борьбу вмешались друзья и разняли спортсменов. Но 35-летний тренер по шахматам не смог смириться с поражением. Он позвал борца на улицу, где изрезал ножом. После нападения шахматист сбежал. Спортсмена с многочисленными ножевыми ранениями по всему телу, включая живот, увезли в больницу. Медики смогли его спасти.

Уголовное дело возбудили по 105 статье УК – покушение на убийство. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант так и не признал вину. Тем не менее, доказательств для суда собрали достаточно и расследование завершилось.

ИСТОЧНИК KP.RU