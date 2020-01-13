2020-01-13T17:07:29+03:00
Общество

Из-за ремонта на трубопроводе жители 19 микрорайона Липецка остались без воды

Водоснабжение восстановят как только специалисты поменяют старую водопроводную задвижку [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Из-за ремонта на трубопроводе жители 19 микрорайона остались без водыИз-за ремонта на трубопроводе жители 19 микрорайона остались без водыФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В этот понедельник, 13 января, в Липецке проводят плановые ремонтные работы на трубопроводе в 19 микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», специалисты комплекса водоснабжения меняют старую водопроводную задвижку. Предназначение запорной арматуры – перекрыть систему подачи горячей/холодной воды во время ремонтных работ и техобслуживания в системе, либо при ликвидации порывов.

Из-за работ без холодной воды остались жители улиц Московская, Полиграфическая и проезд Кувшинова. Воду подвозят к домам №103 и №105 по Московской. Как только специалисты поменяют задвижку, водоснабжение восстановят.

Из-за ремонта на трубопроводе жители 19 микрорайона остались без воды Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Из-за ремонта на трубопроводе жители 19 микрорайона остались без водыФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Кстати, в этот день стартовал ремонт поврежденного водопровода на улице Пионерской. Подготовительные работы сотрудники компании начали в районе дома №16. Они сливают воду из трубы диаметром 600 мм, расположенной на глубине более 4 метров. Затем начнутся земляные работы.

Жителям улиц Свердлова, Радищева, Короленко, Энгельса, Известковая, К.Цеткин и 4-й Пятилетки частично отключили водоснабжение. Подвоз воды – по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам: 175 и 236-175.

На улице Пионерской начали ремонтировать поврежденный водопровод Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

На улице Пионерской начали ремонтировать поврежденный водопроводФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU

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