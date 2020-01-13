В прошлом году липецкие росгвардейцы обезвредили 20 взрывоопасных предметов

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:30:46+03:00

У жителей Липецка и области сотрудники Росгвардии изъяли более 1000 единиц огнестрельного оружия

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В региональном Управлении Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе управления в этот понедельник, 13 января.

В прошлом году сотрудники Росгвардии выполнили более 700 служебно-боевых задач по обеспечению правопорядка. В результате задержано 270 подозреваемых в совершении преступлений. Подразделения ОМОН и СОБР участвовали в 340 спецмероприятиях, в ходе которых из незаконного оборота изъяли боеприпасы, оружие, деньги, контрафактный алкоголь.

Кроме того, сотрудники Росгвардии обезвредили около 20 взрывоопасных предметов. Более 2600 нарушений выявлено в области оборота оружия. 29 тыс. человек, в чьих руках находится 42 тыс. единиц таких предметов, взяты на контроль. Изъято более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия. В добровольном порядке липчане сдали около 370 оружия.

Сотрудники вневедомственной охраны обеспечили безопасность более 2200 охраняемых объектов и более 3500 домов, гаражей и тд. Также росгвардецйы задержали 20 человек, находившихся в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU