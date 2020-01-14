В Липецке маршрутка сбила 60-летнюю пенсионерку

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:54:35+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области произошло 858 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 7 водителей сели за руль нетрезвыми - их привлекли к административной ответственности. Многие до сих пор игнорируют ремень безопасности - во время движения не пристегнулись более 40 человек. Также автомобилисты 513 раз превысили допустимую скорость. Случилось 29 ДТП механического характера - никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 63 нарушения правил парковки.

В минувший понедельник, 13 января, в Липецке произошла авария. Вечером на улице Терешковой 57-летний водитель маршрутки "ПАЗ" сбил 60-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину с травмой госпитализировали. Видео с места происшествия выложили в сеть.

В Липецке водитель автобуса сбил пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU