В Липецке и области ищут девочек-подростков

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:31:48+03:00

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На днях в регионе пропали две девочки -подростка. В прошедшее воскресенье, 12 января, в Липецке из Центра помощи детям им. Э.Белана ушла 15-летняя Саввина Мария Алексеевна - ориентировочно в 17.30. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 18-19 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, стрижка каре.

Была одета: синий спортивный костюм с белыми лампасами.

В Липецке и области пропали девочки-подросткиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Еще одна пропавшая - 15-летняя Насырова Карина. В минувший понедельник, 13 января, она около 17.00 ушла из ГУЗ "Грязинская ЦРБ" в Грязях Липецкой области.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, стрижка каре.

Была одета: черная куртка до пояса, серые лосины, кроссовки белого цвета с розовыми вставками.

Просьба ко всем, кто видел девочек или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU