2020-01-14T09:51:38+03:00
Происшествия

В Липецке во время игр в снежки 3-летнему малышу выбили глаз

Ребенка госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке во время игр в снежки 3-летнему малышу выбили глазВ Липецке во время игр в снежки 3-летнему малышу выбили глазФото: Юлия КЛЮЕВА
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Первое снежное воскресенье принесло жителям Липецка не только радость. Так, 12 января, липчане довольно часто вызывали скорую помощь для травмированных во время зимних забав детей и взрослых.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, их операторы по телефону "112" приняли 4 таких обращения. Они направили медиков в парк Победы - там 13-летняя девочка, катаясь с горки, повредила ногу. Другая бригада выехала на улицу Мичурина. Там пострадал 3-летний малыш. Во время игры в снежки ему травмировали глаз. Обоих детей госпитализировали.

В одном из обращений сообщили, что 40-летний мужчина в парке Металлургов потерял сознание. Он скатился с горки и сильно ударился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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