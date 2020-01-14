2020-01-14T10:06:51+03:00
Происшествия

Под Липецком злодей проник в дом москвички и украл перфоратор и велосипед

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 13 января, в отдел полиции Лебедяни обратилась 40-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что ее дом в селе Мокрое Лебедянского района обокрали. Женщина приехала туда 12 января и обнаружила, что замок на сарае взломан, пропали велосипед и перфоратор.

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" задержали предполагаемого преступника. Им оказался 41-летний местный житель, работник сельскохозяйственного предприятия. Украденные предметы злодей успеть сбыть, однако полицейские смогли вернуть велосипед и перфоратор их владелице.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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