Под Липецком ищут 43-летнего мужчину без фаланги мизинца

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Липецком уже 2 недели ищут мужчину. 43-летний Воротынцев Андрей Владимирович пропал 31 декабря 2019 года в селе Чернава Измалковского района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор его местонахождение неизвестно. Кстати, требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые средней длины.

Был одет: куртка темно-зеленого цвета, темно-синие джинсы, свитер темно-серого цвета, черные утепленные ботинки.

Особые приметы: под нижней губой небольшой шрам, на левой руке отсутствует фаланга мизинца.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Воротынцева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU