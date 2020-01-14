В Липецке за неделю 15 человек заболели гриппом

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:31:35+03:00

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За прошедшую неделю, с 6 по 12 января, в Липецкой области 3 301 человек заболел ОРВИ, а 18 подхватили грипп. Причем 75% липчан, обратившихся за медицинской помощью дети до 14 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости значительно ниже эпидемического порога. А уровень госпитализации не превышает среднемноголетнего количества для этого периода.

70,4% заболевших - жители Липецка. В областном центре 2 330 человек заразились ОРВИ, а 15 - гриппом. В основном, липчане заболевают из-за вирусов гриппа типа В, подтипа A(H3N2) и A(H1N1)pdm09 . Их выявили у людей, которые не сделали прививку против гриппа. Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы - аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие.

Напомним, что в ходе иммунопрофилактической компании в регионе привито более 557,1 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU