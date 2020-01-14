Под Липецком парень, украв 50 кг рыбы, вступил в схватку с охранником

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:59:01+03:00

Удача оказалась на стороне грабителя - он смог вырваться, сесть в машину и уехать с уловом

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В выходные, 12 января, в отдел полиции по Липецкому району обратился директор рыбного хозяйства, расположенного в селе Грязное. В своем заявлении он указал, что с предприятия похитили более 50 кг рыбы. Мужчина рассказал, что вечером 11 января работники выловили из пруда около 100 кг карпа. Улов, предназначенный для продажи липчанам, они поместили в садок.

Ночью на территорию хозяйства пробрался неизвестный мужчина. Он переложил пойманную рыбу в мешок и хотел было убежать, но его заметил охранник. Работник предприятия пытался задержать незваного гостя, но злодей вырвался. Он запрыгнул в автомобиль и уехал, прихватив с собой улов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" задержали любителя рыбы. Подозреваемый - неработающий 25-летний житель одного из сел Липецкого района. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Она предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU