2020-01-14T12:34:16+03:00
Происшествия

В Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала воровок

Девушки украли одежду из магазина [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала воровокВ Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала воровокФото: принтскрин видео.
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В Липеце сотрудница ППС задержала подозреваемых в краже магазина. Во время очередного отпуска старший лейтенант полиции Ольга Скороспешева пошла в кино в один из ТРЦ города. Перед сеансом она зашла в магазин. Оплачивая покупки, ее внимание привлекли 3 девушки. Сотрудница полиции начала наблюдать за ними и заметила, как девушки начали класть одежду в сумки, а затем поспешили покинуть помещение. Неизвестные вышли, минуя металл-детекторы, установленные на входе.

Ольга сообщила об этом администратору магазина и в дежурную часть, а сама вместе с супругом начала преследовать девушек. Задержать липчанок удалось рядом с остановкой у центра.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы регионального УМВД, у подозрваемых обнаружили похищенную одежду. Так, они нанесли магазину ущерб в 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".

В Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала девушек-воровок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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