В Липецке 18-летний студент убил прохожего за нелестный отзыв о внешнем виде

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке 18-летний студент подозревается в убийстве прохожего. Преступление произошло 8 января на улице Студенческий городок. В этот день парень прогуливался по городу в компании девушек. Согласно материалам, во время прогулки парню сделали замечание два брата 32 и 33 лет, которым не понравился головной убор.

«Пояснение за шмот» обернулось дракой. По версии следствия, сначала студент на глазах у своих спутниц избил младшего брата, затем ударил ножом в грудь старшего. Вскоре подбежали еще трое приятелей парня и подключились к драке, избив братьев ногами. После чего молодые люди сбежали. Мужчина с ножевым ранением погиб на месте, младшего брата увезли с больницу.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, при взаимодействии с УМВД удалось установить личность каждого участника нападения. Главного фигуранта задержали, он обвиняется по 150-й статье УК – убийство. Еще двое парней скрылись, их сейчас ищут.

Студент с ножом уже во всем сознался, роль его приятелей в преступлении еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU