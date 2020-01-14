2020-01-14T13:49:02+03:00
Происшествия

Надзирателя в Липецке уличили во взятке и поставке смартфонов в колонию

Бывшего сотрудника ИК-2 обвиняют по двум статьям
Лия МУРАДЬЯН
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Дело передают в судДело передают в судФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии №2. Его обвиняют во взятках и превышении полномочий – статьи 290 и 286 УК. На момент преступления, сотрудник УФСИН работал стажером на должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. По версии следствия, в сентябре – ноябре 2018 года он взял у двоих заключенных 37400 рублей. Деньги перевели на счет родственники осужденных, чтобы надзиратель пронес на режимный объект сотовые телефоны.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, бывший стажер дискредитировал звание работников исполнительной системы, подорвал авторитет государства, создал у населения мнения о произволе в системе ФСИН и неспособности государства обеспечить соблюдение Конституции.

Взяточника вычислила служба собственной безопасности УФСИН. Он во всем сознала еще на стадии предварительного следствия. Дело передают в суд. Давшие взятку заключенные сейчас под следствием по 291 статье УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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