В Липецке корни деревьев проросли в теплотрассу – жители Сокола останутся без отопления

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:14:17+03:00

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Серьезное коммунальное ЧП случилось на улице в районе Сокола в Липецке. Там на улице Баумана произошла авария на теплотрассе. На место прибыли специалисты ЛГЭКа и начали искать точное место аварии. В ходе раскопок выяснилось, что утечка произошла под деревьями.

Теперь прежде чем отремонтировать трубу, придется выкопать деревья. Как пояснили в пресс-службе ЛГЭКа, для этого нужно разрешение озеленителей. Запрос уже отправили в «Зеленхоз» и ждут ответа, после которого начнется ремонт.

Корни деревьев пропосли в теплотрассу.Видео пресс-соужбы ЛГЭК

Эксперты выяснили, что именно тополя могли стать причиной утечки – корни проросли в систему теплотрассы и раскрошили железобетонный канал, туда полилась вода из почвы, что привело к коррозии.

Когда начнется ремонт, отопление придется отключить, когда именно и на какой период люди останутся без тепла, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU