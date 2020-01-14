2020-01-14T17:24:24+03:00
Общество

Липецкие спасатели просят коммунальщиков убрать снег и сосульки с крыш

Жителей также предупреждают об опасности
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Остерегайтесь сосулекОстерегайтесь сосулекФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Управление по делам ГО и ЧС Липецка сообщает, что после прошедшего в городе снегопада на крышах домов остались куски льда и снежные шапки. В связи с этим управляющим компаниям стоит активизироваться и убрать с крыш опасную наледь.

Липчан также призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на края крыш и не ходить там, где скопился снег или сосульки. Машины в таких местах тоже ставить не стоит. Спасатели поясняют, что сосульки чаще всего образуются над водостоками. Если тротуар вблизи здания огорожен – за ограждение заходить нельзя.

Пожаловаться на снег и сосульки на крышах можно в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48 или по номеру телефона, который указан на квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Липецка матерятся чаще всех в Черноземье
Липецкие спасатели просят коммунальщиков убрать снег и сосульки с крыш
Из-за ремонта на тепловой подстанции в Липецке отключат горячую воду
Жители двора в Липецке оплатили автовышку для застрявшего на дереве кота
В Липецке корни деревьев проросли в теплотрассу – жители Сокола останутся без отопления
Надзирателя в Липецке уличили во взятке и поставке смартфонов в колонию
В Липецке 18-летний студент убил прохожего за нелестный отзыв о внешнем виде
В Липецке сотрудница полиции пошла в кино и задержала воровок
Липецкая область примет участие в выставке «Зеленая неделя-2020»
Под Липецком парень, украв 50 кг рыбы, вступил в схватку с охранником
В Липецке за неделю 15 человек заболели гриппом
Под Липецком ищут 43-летнего мужчину без фаланги мизинца
Под Липецком злодей проник в дом москвички и украл перфоратор и велосипед
В Липецке во время игр в снежки 3-летнему малышу выбили глаз
В Липецке и области ищут девочек-подростков
В Липецке маршрутка сбила 60-летнюю пенсионерку
В прошлом году липецкие росгвардейцы обезвредили 20 взрывоопасных предметов
Чиновники заверили, что врачам закрывающейся станции переливания крови под Липецком не придется работать трактористами
Липчанин, угрожая пистолетом, похитил сотовые телефоны на 149000 рублей
Из-за ремонта на трубопроводе жители 19 микрорайона Липецка остались без воды
В Липецке тренер по шахматам отправил в реанимацию дзюдоиста за силовой прием
Трое мошенников из Воронежа подбрасывали деньги липецким пенсионерам
Игорь Артамонов: «Использование потенциала региона – предмет нашей дальнейшей работы»
В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали люди
В департаменте физкультуры и спорта Липецка новый председатель
Липчанам рассказали, куда жаловаться на заваленные снегом дороги
Домашний дебошир под Липецком обматерил и избил участкового
МЧС предупреждает: в Липецке и области будет скользко
В перевернувшейся «Тойоте» под Липецком погиб ребенок, еще трое детей в больнице