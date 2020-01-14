Липецкие спасатели просят коммунальщиков убрать снег и сосульки с крыш

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:24:24+03:00

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Управление по делам ГО и ЧС Липецка сообщает, что после прошедшего в городе снегопада на крышах домов остались куски льда и снежные шапки. В связи с этим управляющим компаниям стоит активизироваться и убрать с крыш опасную наледь.

Липчан также призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на края крыш и не ходить там, где скопился снег или сосульки. Машины в таких местах тоже ставить не стоит. Спасатели поясняют, что сосульки чаще всего образуются над водостоками. Если тротуар вблизи здания огорожен – за ограждение заходить нельзя.

Пожаловаться на снег и сосульки на крышах можно в Единую диспетчерскую службу Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48 или по номеру телефона, который указан на квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU