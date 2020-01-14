Жители Липецка матерятся чаще всех в Черноземье

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:19:53+03:00

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Липецк стал лидером Черноземья по количеству матерящихся людей. Исследование о распространенности ненормативной лексики по городам России провел Финансовый университет при правительстве РФ. Опросы проводили в городах с населением более 250 000 человек, у респондентов спрашивали, как часто они слышат нецензурную лексику в своем окружении.

По итогу опроса оказалось, 17% жителей Липецка считают, что ненормативная лексика в нашем городе используется «часто» и «довольно часто». Это самый большой процент в ЦФО. Например в Воронеже, Белгороде, Орле и Тамбове часто слышат мат только 15% жителей, в Курске и Брянске – 16%. Самым матерящимся городом России стал Владивосток (30%), меньше всего нецензурную брань слышат в Петрозаводске – 13%.

Сравнив экономические показатели с матом, эксперты пришли к выводу, что наиболее матерящиеся города отличаются низким уровнем жизни, средними и плохими дорогами, закредитованностью населения и более высоким уровнем преступности.

ИСТОЧНИК KP.RU