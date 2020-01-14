В Липецке снова потеплеет до +3 градусов

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:26:57+03:00

Крепкие морозы не обещают даже на Крещение

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Погода продолжает преподносить липчанам сюрпризы. После недолгого снегопада в регион снова приходит тепло. По данным Росгидрометцентра, в среду, 15 января, погода в Липецке будет облачная с прояснениями.

Осадков не обещают, но на дорогах возможна гололедица. Потепление принесет юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду. Ночью обещают от нуля до 5 градусов мороза, днем – до 3 градусов тепла. Атмосферное давление немного поднимется до 743 мм ртутного столба.

В четверг также обещают плюсовую температуру и дождь, ветер при этом усилится. Ближе к концу недели немного подморозит и выпадет небольшой снег. Согласно долгосрочному прогнозу, крепких морозов не обещают даже не Крещение.

Кстати, в этот день среднесуточная температура воздуха – 10,2 градуса мороза. Самым теплым 14 января был в 2007 году +5°, самым холодным – в 1939, тогда стоял 29-градусный мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU