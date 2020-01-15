В Липецке женщина на «Тойоте», уходя от удара, сбила пешехода и влетела в отбойник

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:40:54+03:00

К ДТП привели сразу два нарушения ПДД со стороны пешехода и водителя «Лады»

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В Липецке сразу два нарушения ПДД со стороны водителя и пешехода обернулись аварией. Все случилось 14 января в 14.00 на трассе Орел – Тамбов. По данным ГИБДД региона, 48-летний водитель «Лады-Весты» не уступил дорогу «Тойоте», за рулем которой была 38-летняя женщина.

Уходя от удара, водитель иномарки влетела в отбойник и попутно сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В этой аварии пострадал 57-летний пешеход. К счастью, обошлось без тяжелых последствий, пешеходу оказали помощь и отпустили.

За сутки в регионе произошло всего три ДТП с пострадавшими, два из них были связаны с падением пассажиров в общественном транспорте. За то же время на дорогах произошло 20 аварий без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU