Мошенники и воры снимают деньги с банковских карт липчан

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:05:31+03:00

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Граждане продолжают терять деньги с банковских карт путем краж и мошенничества с электронными системами платежей. Только за прошедшие сутки, 14 января, в Липецкой области раскрыли два таких преступления.

Так в Липецке в полицию пришла 57-летняя женщина, у которой пропали 8800 рублей. Аферисты расплачивались ее картой в магазинах и кафе. Подозреваемого вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался безработный и судимый 30-летний липчанин. Возбудили уголовное дело о мошенничестве с электронными платежами – часть 2 статьи 159 УК.

В тот же день написала заявление 22-летняя жительница Ельца. Как выяснилось, 21-летняя знакомая девушки воспользовалась телефоном подруги и перевела с ее счета 10 000 рублей. Дело возбудили по статье «Кража с банковского счета» – часть 3 158 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU