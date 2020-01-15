В Липецке более чем на сутки отключат питьевую воду

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:31:56+03:00

Воды не будет с полуночи до утра следующего дня в 27 микрорайоне города

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Энергетики предупреждают липчан о масштабном отключении воды, которое ожидается в ночь с 15 на 16 января. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, специалисты будут менять водопровод диаметром 700 мм на улице Катукова, 51. Питьевую воду отключат с полуночи 16 января до 5 утра 17 января.

Воды не будет больше суток по следующим адресам: улица Катукова, с 25 по 51 дом; Кривенкова, 7а – 17; Белана, 1 – 13; Стаханова, 36 – 52; Хорошавина, 1 – 29; Шуминского, 1а – 19 и Москаленко, 1.

Энергетики пояснили, что длительность отключения связана с большим объемом работ. На объекте будут работать 15 единиц техники, также предстоит слить всю воду с магистрального провода. Это продолжение ремонта после двойного порыва 26 декабря.

Воду будут подвозить по следующим адресам: улица Шуминского, 19 детсад № 15; Хорошавина, 15; Шуминского, 3 и Стаханова, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU