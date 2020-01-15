2020-01-15T12:43:40+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина ограбил магазин ради коробок с конфетами

Грабитель вынес шоколада на 1400 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Грабитель во всем созналсяГрабитель во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вычислили магазинного грабителя, который вынес товар из торгового зала еще 9 января. Тогда в полицию обратилась директор одного из магазинов, расположенного на улице Меркулова. Женщина рассказала, что из торговой точки силой вынесли несколько коробок шоколада на 1400 рублей.

Спустя неделю грабителя вычислили и задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 33-летний житель Липецка. Мужчина уже во всем сознался. Мужчина рассказал, что положил коробки с конфетами под куртку и собирался вынести незаметно.

На выходе воришку заметил один из продавцов и попытался задержать. Но мужчина нагло вырвался и сбежал. В итоге уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК – грабеж. В итоге бесплатные конфеты могут обойтись грабителю в четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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