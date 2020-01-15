2020-01-15T13:15:13+03:00
Происшествия

Телефоны, наркотики и алкоголь пытались пронести и перебросить в колонию в Липецке

Все попытки доставки зафиксировали с начала года в колонии строгого режима
Лия МУРАДЬЯН
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Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колониюЗапрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колониюФото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области
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За первые две недели нового года в колонию строгого режима ИК-6 в Липецке пытались пронести ряд запрещенных предметов. Нарушителей ловили сотрудники оперативного отела и наркоотдела полиции.

Так 11 января задержали двоих жителей Липецкой области, при досмотре у них в одежде нашли несколько свертков с растительным веществом. Как сообщили в пресс-службе областного УФСИН, веществом оказалась марихуана весом 96.3 грамма. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по 228 статье УК.

Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колонию Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колониюФото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

13 января рядом с колонией задержали мужчину, который пытался перебросить через забор пластиковую емкость, в которой оказалось 0.5 литров спирта. В тот же день еще один мужчина собирался перекинуть на территорию колонии свертка. Внутри были 9 мобильных телефонов и 5 зарядок к ним.

Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колонию Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колониюФото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

За попытки перебросить запрещенные вещи на режимный объект завели административные дела, протоколы передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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