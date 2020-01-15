Телефоны, наркотики и алкоголь пытались пронести и перебросить в колонию в Липецке
За первые две недели нового года в колонию строгого режима ИК-6 в Липецке пытались пронести ряд запрещенных предметов. Нарушителей ловили сотрудники оперативного отела и наркоотдела полиции.
Так 11 января задержали двоих жителей Липецкой области, при досмотре у них в одежде нашли несколько свертков с растительным веществом. Как сообщили в пресс-службе областного УФСИН, веществом оказалась марихуана весом 96.3 грамма. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по 228 статье УК.
Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колониюФото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области
13 января рядом с колонией задержали мужчину, который пытался перебросить через забор пластиковую емкость, в которой оказалось 0.5 литров спирта. В тот же день еще один мужчина собирался перекинуть на территорию колонии свертка. Внутри были 9 мобильных телефонов и 5 зарядок к ним.
Запрещенные предметы пытались пронести и перебросить в колониюФото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области
За попытки перебросить запрещенные вещи на режимный объект завели административные дела, протоколы передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU