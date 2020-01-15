В Липецке аферистка выставляла на продажу чужую квартиру и брала задаток

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:19:36+03:00

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В Липецке раскрыли мошенничество в сфере недвижимости. Заявление поступило в полицию 23 декабря от 43-летней липчанки. Женщина рассказала, что в процессе покупки квартиры лишилась 130 рублей.

По данным полиции, жертва нашла в Интернете объявление о продаже недвижимости и связалась с продавцом. Липчанка осмотрела квартиру, они обговорили с продавцом все условия сделки и решили приступить к оформлению. Но как женщина отдала задаток, хозяйка квартиры пропала.

Как позже выяснилось, аферистка выставил на продажу чужую квартиру, а получив задаток, перестала отвечать на звонки. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 28-летняя липчанка. Теперь за мошенничество по части 2 статьи 159 ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU