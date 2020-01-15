2020-01-15T16:31:49+03:00
Общество

Липчанина оштрафовали за картинку с флагом террористической организации в ВК

Пользователь добровольно удалил фотографию
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области под административную статью попал житель Грязей, который разместил в соцсетях запрещенную символику. По данным прокуратуры, мужчина выложил на своей странице в «ВК» фото с изображением флага, похожего на флаг запрещенной исламской террористической организации. Картинка находилась в свободном доступе.

За демонстрирование запрещенной атрибутики возбудили административное дело части 1 статьи 20.3 КоАП. Для граждан это карается штрафом от 1000 до 2000 рублей либо арестом на 15 суток. Для должностных лиц штраф составляет от 1000 до 4000 рублей, для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по решению суда виновного оштрафовали, фотографии пользователь удалил сам добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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