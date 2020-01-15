Липецких следователей поздравили с праздником

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:35:17+03:00

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В эту среду, 15 января, в Липецке отпраздновали день образования Следственного комитета РФ. Федеральный государственный орган был создан 9 лет назад. В региональном СКР чествовали лучших сотрудников ведомства.

С праздничной датой коллектив областного Следственного комитета поздравил его руководитель Евгений Шаповалов. Он поблагодарил сотрудников и ветеранов за добросовестную службу и профессионализм. Отметил личный вклад каждого в общее дело. А учащиеся Липецкой областной кадетской школы показали творческие номера. Затем следователей наградили медалями «За безупречную службу».

В прошлом году на производстве у следователей находилось более 1400 уголовных дел. Раскрыто 25 дел, совершенных в предыдущие годы. Более 92% раскрытых преступлений по фактам убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Раскрываемость изнасилований – 100%.

Каждое 8 преступление –о даче или получении взятки. Наказаны 45 коррупционеров. Все они привлечены к уголовной ответственности. Коррупционные преступления причинили государству ущерб в 10 млн рублей. Более половины этой суммы возмещены. На имущество преступников наложили арест на общую сумму более 13 млн рублей. Было возбуждено 14 уголовных дел по налоговым преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU