2020-01-15T18:22:46+03:00
Общество

В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветра

В регионе преимущественно без осадков
Юлия КЛЮЕВА
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В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветраВ четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветраФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 16 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 0 до 5 градусов мороза. На дорогах гололедица.

В светлое время суток в регионе от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 756 мм рт.ст.

В пятницу, 17 января, в Липецке облачно. Возможны осадки в виде снега с дождем. Ночью около 0 градусов. Днем до 1 градуса выше ноля. Ветер северо-западный 8-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт.ст.

Световой день заметно прибавляется. Восход в 8.24. Заход в 16.39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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