2020-01-16T09:31:08+03:00
Происшествия

Липчанка лишилась денег, купив дубленку по интернету

Ее обманула мошенница из Волгоградской области
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка лишилась денег, купив дубленку по интернетуЛипчанка лишилась денег, купив дубленку по интернетуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие правоохранители раскрыли ранее совершенное преступление. Об этом стало известно в этот четверг, 16 января. По информации пресс-службы регионального УМВД, в октябре прошлого года в отдел полиции Липецка обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что ее обманули.

В интернете неизвестная предложила продать липчанке дубленку. Женщина согласилась. Однако, товар жительница областного центра так и не получила. Зато мошенница обогатилась на 6700 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась неработающая ранее судимая за аналогичное преступление 25-летняя жительница Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимум, что грозит преступнице - до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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