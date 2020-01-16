2020-01-16T09:56:54+03:00
Происшествия

В тройном столкновении в Липецке пострадали водители

Авария произошла на улице Катукова
Юлия КЛЮЕВА
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В тройном столкновении в Липецке пострадали водителиВ тройном столкновении в Липецке пострадали водителиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 828 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 39 человек во время движения не пристегнулись. 444 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал - только машины. Кроме того, зафиксировано 65 нарушений правил парковки. Один автомобиль пришлось эвакуировать.

В минувшую среду, 15 января, на улице Катукова столкнулись "Лада-Гранта" и "Ниссан". От удара иномарка врезалась в "Газель", что стояла впереди. Травмы получили 32-летний водитель отечественной машины и 33-летний мужчина за рулем "Ниссана". Предварительная причина ДТП - неправильный выбор дистанции.

В тот же день в Лебедяни на улице Шахрая водитель "Лады-Гранты", двигаясь задним ходом, врезался в стоящий "ВАЗ-2111". Пострадал 110летний пассажир "ВАЗа". Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Усмани на пересечении улиц Чернышевского и Горького столкнулись "Пежо" и "Шевроле". 37-летняя женщина за рулем второй иномарки получила травмы. По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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