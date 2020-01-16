Петербурженка хочет стать женой покойного жителя Липецка

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:46:29+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга хочет через суд добиться регистрации брака с покойников родом из Липецка . По данным "Фонтанки", соответствующее заявление направила в Липецкий районный суд Липецкой области сестра умершего Ирина.

Заявительница указала, что ее брат Владимир с 2012 года жил вместе со своей возлюбленной Еленой в Санкт-Петербурге. В 2017 году пара решила расписаться. Торжественное событие должно было состояться в апреле 2018 года. По словам Ирины, ее брат даже подарил Елене кольцо. Однако, этой свадьбе не суждено было случиться. Владимир умер в феврале 2018 года.

Сестра хочет исполнить последнюю волю брата - признать Елену супругой. Кстати, есть нюансы, которые делают эту историю еще более захватывающей. Покойный Владимир оставил после себя в северной столице недвижимость - квартиры и гаражи. Также на его банковских счетах есть некая сумма денег. Спор на его наследство идет не только в Петербурге, но и других регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU