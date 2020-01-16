МЧС предупреждает: в ближайшие часы в Липецке и области сильный ветер

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:40:48+03:00

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Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. По данным пресс-службы регионального МЧС России, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этого четверга, 16 января, в Липецке и области ожидается сильный юго-западный ветер. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Напомним, что при усилении ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, следует спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит становиться у стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями. Остерегайтесь линий электропередач, а также оборвавшихся проводов.

Дома лучше отключить все электроприборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU