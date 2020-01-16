2020-01-16T11:37:46+03:00
Общество

Из-за перебоев с электричеством на двух перекрестках Липецка отключили светофоры

Энергетики ищут причину отключения
Лия МУРАДЬЯН
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Внимательней на пешеходных переходахВнимательней на пешеходных переходахФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке из-за коммунальной аварии возникла сложная ситуация на дороге. Сразу на двух оживленных перекрестках, Зегеля – Ленина и Зегеля – Интернациональная, отключились светофоры.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, отключение произошло из-за отсутствия электричества. Сейчас в причинах разбирается аварийная служба ЛГЭКа. Перекрестки остаются без регулировки. В связи с этим администрация прочит водителей быть внимательней и осторожней.

Пока указанные перекрестки придется пересекать согласно ПДД, соблюдая очередность проезда по установленному приоритету. Выезжая не перекресток, нужно обращать внимание на знаки и уступать дорогу, руководствуясь требованиями дорожных знаков, а не сигнала светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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