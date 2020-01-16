Из-за перебоев с электричеством на двух перекрестках Липецка отключили светофоры
В Липецке из-за коммунальной аварии возникла сложная ситуация на дороге. Сразу на двух оживленных перекрестках, Зегеля – Ленина и Зегеля – Интернациональная, отключились светофоры.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, отключение произошло из-за отсутствия электричества. Сейчас в причинах разбирается аварийная служба ЛГЭКа. Перекрестки остаются без регулировки. В связи с этим администрация прочит водителей быть внимательней и осторожней.
Пока указанные перекрестки придется пересекать согласно ПДД, соблюдая очередность проезда по установленному приоритету. Выезжая не перекресток, нужно обращать внимание на знаки и уступать дорогу, руководствуясь требованиями дорожных знаков, а не сигнала светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU