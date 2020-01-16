В Липецке водитель проигнорировал автоинспектора и попал в ДТП, уходя от погони

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке нарушение ПДД и попытка уйти от преследования привели к аварии. Все произошло в среду 15 января, на улице Терешковой в Липецке. Около 16.20 дежурившие на дороге автоинспекторы попытались остановить проезжавший мимо автомобиль. Водитель белой легковушки проигнорировал требование инспектора и прибавил скорость.

Не остановился на требования сотрудников ДПС.vk.com/myregion48

Завязалась погоня, но преследование было недолгим, оно закончилось на ближайшем перекрестке. Уходя от патрульного автомобиля, нарушитель пытался проскочить перекресток Терешковой и Космонавтов, и на полном ходу влетел в стоящий на светофоре автомобиль.

Попал в ДТП, уходя от погони .vk.com/myregion48

На кадрах с камеры наблюдения видно, что водитель протащил разбитую машину еще несколько метров, прежде чем остановиться. Неадекватного водителя оперативно вытащили из машины.

ИСТОЧНИК KP.RU