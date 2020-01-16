В Липецке пустят под пресс 180 игровых автоматов

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:18:26+03:00

Их изъяли из нелегальных клубов с 2009 по 2014 год

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В Липецке уничтожат игровые аппараты, которые годами хранились на складах полиции, некоторые пролежали там более 10 лет, но владельцы так и не объявились, поэтому оборудование признали бесхозным.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, игровое оборудование изъяли за пять лет, в период с 2009 по 2014 год, во время рейдов полиции по нелегальным игорным заведениям. В те годы их закрывали десятками. С тех пор автоматы находились на временном хранении у государства.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием признать оборудование бесхозным. Таким путем аппараты перешли в собственность государства и теперь их уничтожат. Всего под пресс пустят 180 игровых автоматов, их утилизируют в Липецкой и Тамбовской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU