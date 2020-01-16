2020-01-16T12:18:26+03:00
Общество

В Липецке пустят под пресс 180 игровых автоматов

Их изъяли из нелегальных клубов с 2009 по 2014 год
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке уничтожат игровые аппараты, которые годами хранились на складах полиции, некоторые пролежали там более 10 лет, но владельцы так и не объявились, поэтому оборудование признали бесхозным.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, игровое оборудование изъяли за пять лет, в период с 2009 по 2014 год, во время рейдов полиции по нелегальным игорным заведениям. В те годы их закрывали десятками. С тех пор автоматы находились на временном хранении у государства.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием признать оборудование бесхозным. Таким путем аппараты перешли в собственность государства и теперь их уничтожат. Всего под пресс пустят 180 игровых автоматов, их утилизируют в Липецкой и Тамбовской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Липецке мужчина выпал с четвертого этажа, пытаясь сбить сосульки
Перед выходными липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по пьяным водителям
В Липецке пустят под пресс 180 игровых автоматов
В Липецке водитель проигнорировал автоинспектора и попал в ДТП, уходя от погони
Из-за перебоев с электричеством на двух перекрестках Липецка отключили светофоры
МЧС предупреждает: в ближайшие часы в Липецке и области сильный ветер
Петербурженка хочет стать женой покойного жителя Липецка
В тройном столкновении в Липецке пострадали водители
Липчанка лишилась денег, купив дубленку по интернету
В Липецкой области обустроили 25 купелей на Крещение
В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветра
В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова