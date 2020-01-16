В Липецке мужчина выпал с четвертого этажа, пытаясь сбить сосульки

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:47:08+03:00

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Несчастный случай с падением человека произошел этим утром, 16 января, на улице Космонавтов в Липецке. Там из окна 4 этажа выпал мужчина. Очевидцы сообщили о случившемся в «службу спасения» на номер 112.

На место направили скорую помощь и спасателей. Человек остался жив, но получил многочисленные травмы. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 32-летнего мужчину увезли в больницу до приезда спасателей.

Примечательно, что это пятиэтажное здание, сосульки там свисают только с крыши. Каким путем мужчина намеревался из окна четвертого этажа сбить наледь на крыше пятого, непонятно.

Кстати, с начала года в Липецке это уже четвертый случай падения людей из окон.

ИСТОЧНИК KP.RU