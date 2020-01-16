За год в Липецкой области алкоголем отравились 391 человек, 160 из них умерли

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:13:33+03:00

От алкогольного отравления за год умерло 160 человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Статистику по отравлению алкоголем опубликовал липецкий Ропотребнадзор. По данным ведомства, за 2019 год в Липецкой области отравились алкоголем 391 человек. Это те, кто обратились а помощью к врачам. Для 41% из них (160 человек) отравление закончилось летальным исходом.

При этом медики отмечают, количество алкогольных отравлений снижается с каждым годом. Всего за последние 5 лет, с 2015 по 2019 годы, число острых отравлений алкоголем снизилось на 21.5% – с 42.9 до 34.4 человека на 100 тыс. населения. Умирать от таких отравлений тоже стали реже – с 15.6 до 14.1 на 100 тыс.

В большинстве случаев, 88.7%, люди травились этиловым спиртом, 6.6% – неизвестным спиртом и 4.1% – суррогатным алкоголем. Большая часть не в меру употребляющих, 75.9%, мужчины старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU