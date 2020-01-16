2020-01-16T16:54:52+03:00
Общество

В двух микрорайонах Липецка из кранов может потечь мутная вода

Это связано с проходящим на водопроводе ремонтом
Лия МУРАДЬЯН
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Энергетики предупреждают липчан о возможном изменении качества питьевой воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в пятницу, 17 января, с 10 до 20.00 возможно повышение мутности воды в границах 19 микрорайона. Там на улице Московской, 153, ремонтируют водопровод диаметром 600 мм. Аналогичная проблема может появиться с 5 утра до 20.00 в 27 микрорайоне, где сейчас ремонтируют трубу на Катукова, 51.

Кроме этого, из-за ремонта на электросетях, без света останутся жители частного сектора. Электричества не будет 17 января с 8 утра с 15 по улицам: Череповецкая, Шаумяна, Бригадная, Ладыгина, Локомотивная. Также электроэнергию отключат с 9 до 17.00 по улицам и переулкам: Ангарская, Чистый, Любимый, Рудный.

Узнать более подробно об отключениях и сообщить о перебоях с водой или светом можно по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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