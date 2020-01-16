Липчанин поругался с женой в новогоднюю ночь и угнал ее машину
В Липецке полиции пришлось разбираться в непростых взаимоотношениях супругов. 1 января в полицию обратилась 39-летняя женщина и заявила об угоне. Липчанка рассказала, что ее «Лада Калина» пропала из гаража на Кузьминской улице.
Машину вскоре нашли в селе Копцевы хутора, там же обнаружили и гонщика. Им оказался 40-летний супруг хозяйки автомобиля. Позже выяснилось, что в новогоднюю ночь муж с женой поссорились. После скандала обиженный супруг твердо решил уйти от благоверной и жить отдельно. Но уходить на своих двух мужчина не захотел, поэтому дождался пока жена уснет, забрал ключи и уехал на ее машине.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина был лишен права управления автомобилем, а автомобиль принадлежал его супруге еще до брака. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 – угон.
ИСТОЧНИК KP.RU