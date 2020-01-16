2020-01-16T17:36:15+03:00
Происшествия

Липчанин поругался с женой в новогоднюю ночь и угнал ее машину

Мужчина решил уйти от супруги на ее же автомобиле
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Полиция нашла машину и угонщикаПолиция нашла машину и угонщикаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке полиции пришлось разбираться в непростых взаимоотношениях супругов. 1 января в полицию обратилась 39-летняя женщина и заявила об угоне. Липчанка рассказала, что ее «Лада Калина» пропала из гаража на Кузьминской улице.

Машину вскоре нашли в селе Копцевы хутора, там же обнаружили и гонщика. Им оказался 40-летний супруг хозяйки автомобиля. Позже выяснилось, что в новогоднюю ночь муж с женой поссорились. После скандала обиженный супруг твердо решил уйти от благоверной и жить отдельно. Но уходить на своих двух мужчина не захотел, поэтому дождался пока жена уснет, забрал ключи и уехал на ее машине.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина был лишен права управления автомобилем, а автомобиль принадлежал его супруге еще до брака. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 – угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Денег, которые выделили на охрану школ в Липецке, хватит только на один месяц
Из-за коммунального ремонта в Липецке перекрыли дорогу
Липчанин поругался с женой в новогоднюю ночь и угнал ее машину
В двух микрорайонах Липецка из кранов может потечь мутная вода
За год в Липецкой области алкоголем отравились 391 человек, 160 из них умерли
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Липецке мужчина выпал с четвертого этажа, пытаясь сбить сосульки
Перед выходными липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по пьяным водителям
В Липецке пустят под пресс 180 игровых автоматов
В Липецке водитель проигнорировал автоинспектора и попал в ДТП, уходя от погони
Из-за перебоев с электричеством на двух перекрестках Липецка отключили светофоры
МЧС предупреждает: в ближайшие часы в Липецке и области сильный ветер
Петербурженка хочет стать женой покойного жителя Липецка
В тройном столкновении в Липецке пострадали водители
Липчанка лишилась денег, купив дубленку по интернету
В Липецкой области обустроили 25 купелей на Крещение
В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветра
В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова