2020-01-17T09:16:00+03:00
Происшествия

В Липецке водитель "Ниссана" сбил на пешеходном переходе пенсионера

Пострадавшего с травмами госпитализировали [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке водитель "Ниссана" сбил на пешеходном переходе пенсионераВ Липецке водитель "Ниссана" сбил на пешеходном переходе пенсионераФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 977 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей привлекли к административной ответственности - они сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 54 человека не стали пристегиваться во время движения. 546 раз автомобилисты превысили скорость на дороге. Произошло 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Зафиксировано 51 нарушение правил парковки.

В минувший четверг, 16 января, в Липецке 69-летний водитель "Ниссана" сбил 67-летнего пенсионера. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В тот же день на улице Плеханова столкнулись две иномарки - "Фольксваген" и "Хендай". Пострадала 31-летняя пассажирка первого автомобиля. Ее доставили в больницу.

В центре Липецка столкнулись иномарки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В центре Липецка столкнулись иномаркиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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