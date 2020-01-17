В Липецке водитель "Ниссана" сбил на пешеходном переходе пенсионера

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 977 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей привлекли к административной ответственности - они сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 54 человека не стали пристегиваться во время движения. 546 раз автомобилисты превысили скорость на дороге. Произошло 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Зафиксировано 51 нарушение правил парковки.

В минувший четверг, 16 января, в Липецке 69-летний водитель "Ниссана" сбил 67-летнего пенсионера. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В тот же день на улице Плеханова столкнулись две иномарки - "Фольксваген" и "Хендай". Пострадала 31-летняя пассажирка первого автомобиля. Ее доставили в больницу.

В центре Липецка столкнулись иномаркиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU