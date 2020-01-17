В Липецке пенсионер украл из кладовки резиновые сапоги и шуруповерт

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:43:59+03:00

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8 января в отдел полиции Липецка обратился 62-летний мужчина. Пенсионер заявил, что у него украли имущество. Он сообщил полицейским, что из его кладовки на 11 этаже дома по улице Бехтеева пропали автомобильный пылесос, DVD-плеер, видеомагнитофон, моторное масло, шуруповерт, два строительных уровня и резиновые сапоги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 54-летний пенсионер, житель областного центра.

Возбуджено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Максимальное наказание, которое грозит вору, это до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU