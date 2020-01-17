2020-01-17T10:05:19+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина ударил ножом в грудь своего собутыльника

От полученного ранения пострадавший скончался
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 14 января, в частном доме в селе Пятницкое Измалковского района выпивали мужчины. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Будучи под градусом, 42-летний местный житель схватил нож и ударил им ножом в грудь своего приятеля. 59-летний мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, о произошедшем правоохранителям сообщил третий собутыльник. Он уточнил, что во время конфликта мирно спал в соседней комнате.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Свою вину мужчина признал. Кстати, ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Теперь жителю Измалковского района грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке почтили память солдата, погибшего в Чечне
В Липецке и области участились ДТП по вине водителей автобусов
Предприятия АПК Липецкой области представят свою продукцию на берлинской выставке «Зеленая неделя – 2020»
Полиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефон
В Липецке автобусы №306 будут ходить до остановки "30 микрорайон"
Под Липецком мужчина ударил ножом в грудь своего собутыльника
В Липецке пенсионер украл из кладовки резиновые сапоги и шуруповерт
В Липецке водитель "Ниссана" сбил на пешеходном переходе пенсионера
В Липецке неделю назад пропал 30-летний мужчина
Денег, которые выделили на охрану школ в Липецке, хватит только на один месяц
Из-за коммунального ремонта в Липецке перекрыли дорогу
Липчанин поругался с женой в новогоднюю ночь и угнал ее машину
В двух микрорайонах Липецка из кранов может потечь мутная вода
За год в Липецкой области алкоголем отравились 391 человек, 160 из них умерли
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
В Липецке мужчина выпал с четвертого этажа, пытаясь сбить сосульки
Перед выходными липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по пьяным водителям
В Липецке пустят под пресс 180 игровых автоматов
В Липецке водитель проигнорировал автоинспектора и попал в ДТП, уходя от погони
Из-за перебоев с электричеством на двух перекрестках Липецка отключили светофоры
МЧС предупреждает: в ближайшие часы в Липецке и области сильный ветер
Петербурженка хочет стать женой покойного жителя Липецка
В тройном столкновении в Липецке пострадали водители
Липчанка лишилась денег, купив дубленку по интернету
В Липецкой области обустроили 25 купелей на Крещение
В четверг в Липецке до +3 градусов и сильные порывы ветра
В Липецке могут лишить лицензии "управляшку" из Саратова