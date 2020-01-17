Под Липецком мужчина ударил ножом в грудь своего собутыльника

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:05:19+03:00

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В минувший вторник, 14 января, в частном доме в селе Пятницкое Измалковского района выпивали мужчины. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Будучи под градусом, 42-летний местный житель схватил нож и ударил им ножом в грудь своего приятеля. 59-летний мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, о произошедшем правоохранителям сообщил третий собутыльник. Он уточнил, что во время конфликта мирно спал в соседней комнате.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Свою вину мужчина признал. Кстати, ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Теперь жителю Измалковского района грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU