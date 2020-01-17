В Липецке автобусы №306 будут ходить до остановки "30 микрорайон"

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:19:57+03:00

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Маршрут автобуса № 306 продлят в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Автобус №306 "27 микрорайон - поселок Силикатный" будет ездить до остановки "30 микрорайон". Нововведения вступают в силу в понедельник 20 января. Кстати, на маршрут выйдут еще 2 дополнительных автобуса, из-за чего расписание движения транспорта изменится. По мнению специалистов городского департамента транспорта, такие изменения улучшат транспортное обслуживание населения.

Напомним, узнать расписание автобусов, а также время прохождения транспорта через конкретный остановочный пункт, можно узнать в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов от конечных остановок можно посмотреть на сайтах www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU