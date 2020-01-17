2020-01-17T10:41:05+03:00
Происшествия

Полиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефон

Неизвестный совершил преступление в салоне связи Липецка на Сырском Руднике [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Полиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефонПолиция просит липчан помочь найти мужчину, похитившего телефонФото: принтскрин видео.
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В минувший понедельник, 13 января, в салоне сотовой связи на улице Ангарской в Липецке украли сотовый телефон. Стоимость товара - 15 тыс. рублей. Камера видеонаблюдения, установленная в помещении, сняла предполагаемого похитителя. Мужчина зашел в магазин и обратился к продавцу. Затем он сделал вид, что уходит, однако на улицу так и не вышел - продолжит топтаться у двери. Видимо, ждал подходящего момента.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители устанавливают личность неизвестного. На вид мужчине 30-35 лет, рост 180 сантиметров. Был одет в черную куртку, черные брюки, на голове черная шапка.

Всех, кто узнал подозреваемого, либо располагает сведениями об обстоятельствах преступления, полицейские просят позвонить по телефонам: 02, 8 (4742) 31-02-02. Также липчане могут сообщить информацию в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантирована.

Неизвестный похитил сотовый телефон в салоне связи Липецка.Полиция просит липчан помочь установить личность преступника

ИСТОЧНИК KP.RU

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