В Липецке почтили память солдата, погибшего в Чечне

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:50:15+03:00

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В Липецке почтили память героически погибшего в Чеченской Республике солдата войск правопорядка ефрейтора Евгения Дударева. Мероприятие состоялось накануне, 16 января, в школе №52, где учился кавалер ордена Мужества. В этот день исполнилось 20 лет с момента его гибели.

В образовательном учреждении собрались родители солдат, погибших в Чечне, руководство и учащиеся школы, а также председатель "Комитета солдатских матерей" Надежда Глущенко, и.о. начальника отделения по работе с личным составом регионального Управления Росгвардии майор Анзор Семенов, представители духовенства.

В Липецке почтили память солдата, погибшего в ЧечнеФото: Предоставлено Росгвардией

Школьникам рассказали, каким был Евгений Дударев. Память героя почтили минутой молчания. Представитель духовенства отслужил молебен по погибшему воину. Затем ребята выступили с программой, посвященной погибшим солдатам. В конце мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.

Ефрейтора Евгения Дударева направили на службу в Чечню в сентябре 1999 года. На тот момент он проходил службу во внутренних войсках МВД России. 16 января 2000 года во время разведки в Аргунском ущелье липчанин погиб, подорвавшись на минной растяжке.

ИСТОЧНИК KP.RU