17 Янв. 2020 2020-01-17T11:44:47+03:00

В Липецке и области участились ДТП по вине водителей автобусов Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Шоферам в очередной раз запретили играть в "догонялки" и курить в салоне

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В минувший четверг, 16 января, в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики состоялось совещание. Собравшиеся обсудили качество услуг пассажирских перевозок в Липецке и области.

По словам начальника управления Юлия Букреева, за последние годы транспортное обслуживание изменилось в лучшую сторону, значительно обновился автобусный парк. Но проблемы есть и их надо решать. Так, липчане часто жалуются на грязь в салонах, а также на водителей. Шоферы продолжают курить в кабине, играть между собой в "догонялки", а при оплате наличными некоторые забывают выдавать билеты. Как сообщили в пресс-службе управления потребрынка, перевозчикам порекомендовали со всей ответственностью подойти к этим вопросам: отремонтировать автобусы, следить за порядком в салоне, побеседовать с водителями.

Также участники совещания поговорили о безопасности пассажирских перевозок. В регионе участились ДТП, виновниками которых являются водители автобусов. Собравшиеся решили усилить контроль на линии автоинспекторами и надзорными службами.

Кстати, вопрос о повышении платы за проезд еще не решен. Напомним, в конце года в управление потребрынка поступило заявление от перевозчиков. Они попросили поднять стоимость проезда в Липецке и районах области на 5-16 рублей. Специалисты продолжают анализировать, насколько обосновано данное предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU