В понедельник жители 4 улиц Липецка останутся без воды

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:35:07+03:00

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В понедельник, 20 января, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на сетях водоснабжения будут проводить ремонтные работы.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Ушинского, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/2, 17/1, 18- 21а, 22-24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; площадь Константиновой, 1-7; улица 40 лет Октября, 1-7, 11, 13, 15, 41а, 39, 43, 45, 47, 41, 39А.лит1, 37, 35, 37а, 33а, 33, 33б, 31, 31б, 29, 29а, 27, 10а, 10ст.1, 25, 23а, 23б, 23, 21, 21б, 19а. Также воду отключат в ЦТП Ушинского, ВНСП 97, ЦТП 40 лет Октября, 33а и в школе-интернате №2.

Советуем заранее запастись питьевой водой. Напомним, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU