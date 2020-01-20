2020-01-20T09:03:19+03:00
Происшествия

Из горящей квартиры в Липецке пожарные вынесли двоих человек

Пожар случился на проспекте Победы [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре пострадали два человекаВ пожаре пострадали два человекаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Опасный пожар произошел минувшим вечером, 19 января, на проспекте Победы в Липецке. Там в пятиэтажном доме №74 загорелась квартира на 5 этаже. Жильцы сообщили о ЧП спасателям.

Пожар в квартире на проспекте Победы.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 21.13. На место сразу направили несколько отделений пожарных и спасателей, а также автолестницу на случай эвакуации жильцов.

В пожаре пострадали два человека Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пожаре пострадали два человекаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В горящей квартире по время тушения пожара нашли двоих человек. Пожарные вынесли людей из огня и передали медикам Скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в самой квартире огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку на площади 6 м2. По данному факту проводится проверка, эксперты выясняют, что стало причиной пожара.

В пожаре пострадали два человека Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пожаре пострадали два человекаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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