Липецк возглавил рейтинг самых ленивых городов России

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:21:48+03:00

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Липецк занял 1 место в рейтинге самых ленивых городов России. Специалисты агентства «ZOOM MARKET» провели исследование в январе 2020 года. Они опросили 2 760 человек в 23 городах страны. Респондентам задали 4 вопроса: можете ли вы назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Судя по всему, на первые два вопроса большинство липчан ответили отрицательно, а на остальные – положительно. Кстати, на второй строчке рейтинга расположился Ростов-на-Дону. Третье место занял соседний Воронеж. Самые трудолюбивые люди живут в Томске, Москве и Новосибирске. Эти города оказались на 21, 22 и 23 месте соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU