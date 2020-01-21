В Липецке сбили двух девочек и женщину: пострадавшие в больнице

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:01:03+03:00

В Липецке сбили двух девочек и женщину: все пострадавшие в больнице Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 333 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 37 человек не стали пристегиваться во время движения. 972 раза автомобилисты превысили скорость. Произошло 18 ДТП, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 51 нарушение правил парковки.

Накануне, 20 января, на улице Пожарского в Липецке автобус сбил 8-летнюю девочку. Авария случилась вне пешеходного перехода. Юную липчанку с травмами госпитализировали.

В тот же день на улице Советской водитель "Шевроле-Нивы", двигаясь задним ходом, наехал на 46-летнюю женщину. Пострадавшую с травмой госпитализировали.

Еще одно происшествие случилось на улице Моршанской. Там 12-летняя девочка попала под колеса "Пежо". Липчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ее госпитализирвали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU