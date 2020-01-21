За неделю в Липецке 7 человек заболели гриппом

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:05:40+03:00

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За минувшую неделю с 13 по 19 января в Липецкой области 4 556 человек заболели ОРВИ, а 9 подхватили грипп. Причем 74% обратившихся к медикам - дети до 14 лет. По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости значительно ниже расчетного эпидемического порога. Уровень госпитализации составил 3,2%, что также не превышает среднемноголетнего значения в 5%.

В Липецке ОРВИ заразились 3 111 человек. Выявлено 7 случаев гриппа. Показатели заболеваемости в областном центре находятся на неэпидемическом уровне. В основном липчане подхватывают негриппозные респираторные вирусы. Это аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие. Продолжают циркулировать вирусы гриппа, из которых преобладает тип В. Также обнаружены единичные случаи гриппа подтипа A(H1N1)pdm09 у непривитых против гриппа лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU